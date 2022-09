Vídeo: vereador beija mulher durante sessão virtual em Santa Luzia

Um vereador de Santa Luzia, na Grande BH, esqueceu que a câmera de seu computador estava ligada e beijou uma mulher durante uma reunião da Câmara de Vereadores do município. O momento foi registrado durante a videoconferência e o parlamentar que aparece nas imagens é Wellerson Lúcio Maciel, mais conhecido como Lelei da Autoescola (PDT).





No vídeo, o presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, Wander Carvalho (PSD), passa a palavra ao vereador Waguinho (Avante). Enquanto o parlamentar fala sobre problemas de alagamento de um bairro do município, uma mulher se aproxima e beija Lelei. Não é possível ver o rosto dela. Após alguns minutos, o vereador parece se lembrar que a câmera está aberta e esboça uma reação de surpresa.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com Lelei da Autoescola, mas ele disse que estava em uma reunião e ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Assim que o parlamentar se manifestar essa matéria será atualizada com o posicionamento dele.

Momento em que o vereador beija a mulher durante a reunião (foto: Reprodução/redes sociais)



Também procurado, o presidente do Legislativo, Wander Carvalho, explicou que, provavelmente, o vídeo é antigo, já que as sessões da Câmara Municipal já voltaram a ser presenciais. “Ainda estamos averiguando. Reunião on-line existiu na Câmara no ano passado, por causa da pandemia.”

Carvalho afirma que não teve acesso ao vídeo e que precisa saber se o registro é verdadeiro e não sofreu algum tipo de alteração. Diz ainda que uma investigação por eventual quebra de decoro precisaria ser analisada.



Segundo ele, é preciso haver um pedido nesse sentido, por um outro vereador ou algum cidadão, pois a Câmara não pode agir de ofício. O pedido seria analisado pela Comissão de Ética da Casa. Porém, de acordo com o presidente, até o momento, ainda não houve apresentação de requerimento.