Candidato do PTB é suspeito de agredir adolescente em Santa Luzia

Cabo Théo do Iscac (PTB) é suspeito de agredir adolescente em Santa Luzia (foto: Reprodução/Twitter)

Um PM e candidato a deputado estadual por MG, identificado como Leonardo Morais, conhecido como cabo Théo do Iscac (PTB), é acusado de agredir e ameaçar um adolescente. Ele teria se irritado ao ver o garoto brincando com uma de suas bandeiras. Imagens: Noticiando Santa Luzia. pic.twitter.com/nGSAsjkgy2 %u2014 Robsonoliveira Advogado (@Robson774513) September 18, 2022

Candidato a deputado estadual e policial militar, Leonardo Lucio Morais, mais conhecido pelo apelido de cabo Théo do Iscac (PTB), é suspeito de agredir um adolescente na tarde de sexta-feira (16/9), na cidade de Santa Luzia, na Grande BH. O militar está licenciado para concorrer a eleição.As imagens, registradas por um circuito de segurança interna de um bar, mostram o político dando um tapa no rosto e três chutes no jovem. Em uma das mãos, o policial apontava uma arma para o rapaz. Segundo testemunhas, o adolescente pegou uma das bandeiras do candidato e começou a balançar. O mastro que segurava a bandeira acabou quebrando. Ao ver isso, o candidato achou que o jovem estivesse roubando o material de campanha."Bota no lugar! Pega a minha bandeira!", vociferava o candidato, enquanto indicava o mastro. Mesmo pedindo desculpas e afirmando que colocaria a bandeira no lugar, o militar chuta o homem.