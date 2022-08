'Bolsonaro é cópia malfeita de Trump', diz Lula em coletiva

“Nós vamos ter que criar dinheiro. Nós vamos ter que fazer esse país voltar a crescer. Por isso que eu acho estranho as pessoas ficarem pensando só em contenção de gastos. Mesmo o que é investimento é considerado gasto, quando a melhor forma de diminuir a dívida em relação ao PIB [Produto Interno Bruto] é crescer”, defendeu o ex-presidente.

Ainda nesta segunda, às 19h, o ex-presidente fará o lançamento do livro O Brasil no Mundo: 8 anos de governo Lula, um compilado de fotos de Ricardo Stuckert, que foi fotógrafo oficial da Presidência da República durante os oitos anos do governo Lula e que ainda o acompanha. O livro contém fotografias de reuniões entre o petista e outros chefes de Estado pelo mundo.





No cenário internacional, Lula disse que o país fará o possível para promover a paz. Ele também criticou os conflitos recentes entre Rússia e Ucrânia e entre China e Taiwan. "Não interessa a ninguém, nesse momento, qualquer guerra. O mundo está precisando de paz. A ONU [Organização das Nações Unidas] precisa ser reforçada para que ela tenha mais força para evitar que esses conflitos se prolonguem", disse o ex-presidente.