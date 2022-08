Romário não declarou R$ 6,7 milhões em patrimônio ao TSE

Na lista de bens, Romário declarou ao TSE possuir um apartamento, moto, investimentos, caderneta de poupança, depósitos bancários e quotas ou quinhões de capital (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)









As informações da omissão de bens à Justiça Eleitoral são do jornal O Globo. Na lista de bens, Romário declarou ao TSE possuir um apartamento, moto, investimentos, caderneta de poupança, depósitos bancários e quotas ou quinhões de capital. Cabe destacar que o prazo para registrar candidaturas, assim como apresentar a declaração de bens ao TSE, termina na próxima segunda-feira (15/8).





Ainda de acordo com informações do jornal O Globo, Romário informou que a contadora responsável pela declaração do patrimônio errou e que serão acrescentados créditos provenientes de empréstimos no valor de R$ 5,2 milhões. O Correio tenta contato com o senador para obter mais informações acerca dos R$ 6,7 milhões não declarados, mas ainda não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.





O jornal O Globo teve acesso a documentos de cartório e prefeitura. De acordo com os registros, a casa na Barra da Tijuca continua no nome de Adriana Sorrentino, advogada que vende o imóvel ao senador. Em relação à Ferrari, avaliada em R$ 923,2 mil, o registro formal consta no nome de Isabella Bittencourt, ex-mulher de Romário.





O senador Romário (PL-RJ) deixou de declarar R$ 6,7 milhões em patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No montante não declarado, estão incluídos a casa onde ele vive, na Barra da Tijuca, e uma Ferrari. Na declaração de bens entregue ao TSE, o candidato à reeleição apresentou uma lista que totaliza R$ 684.228.