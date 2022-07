Lula sobre corrupção: 'Bolsonaro não sabe a família que tem'

"Vejam que eu disse corrupção. Vira e mexe o presidente diz que não tem corrupção no governo dele. Parece que ele não sabe a família que tem", discursou Lula, em evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). "Me parece que ele esqueceu da quadrilha da vacina."



O ex-presidente participou da 74° Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que ocorre na UnB. A entidade convidou também outros presidenciáveis que estão bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para entregar um documento contendo propostas para fomentar a pesquisa e educação e defender a democracia. Amanhã (29/7), o candidato Ciro Gomes (PDT) participará do evento.



