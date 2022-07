Bolsonaro sobre ex-premiê do Japão: 'Líder brilhante e grande amigo'

Presidente e ex-ministro do Japão (foto: Reprodução/Jair Bolsonaro) O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte do ex-primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, assassinado nessa quinta-feira (7/7). O chefe do Executivo declarou que ele era um 'líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil'.









Bolsonaro declarou diante de extrema indignação que a morte do ex-ministro foi uma "crueldade injustificável".

"Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão", completou Bolsonaro.

- Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão. pic.twitter.com/Daeu4Qn629 %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2022

