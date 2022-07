Governo Bolsonaro gastou R$ 136 mil em encontro com Elon Musk

O valor foi divulgado pelo Ministério das Comunicações em resposta a um pedido da bancada do Psol na Câmara dos Deputados. (foto: AFP) O governo de Jair Bolsonaro (PL) gastou ao menos R$ 136.055,25 para receber o bilionário Elon Musk no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, em maio. O valor se refere apenas ao planejamento e logística do evento.









A pasta esclareceu que não tem acesso aos gastos com comitiva presidencial, como passagens aéreas, hospedagem e alimentação. Por isso, o valor não foi incluído no cálculo.









O dono da Tesla esteve no Brasil para se reunir com empresários em 6 de maio de 2022. Além de empresários, estavam presentes no evento o presidente Bolsonaro e membros do governo.