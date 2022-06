Marcelo Aro ganha força para ser o vice de Zema

Deputado federal se reuniu com mais de 300 prefeitos no último mês (foto: Bruno Cantini/Divulgação)





A vaga para vice na chapa do governador Romeu Zema às eleições 2022 ainda é uma incógnita, mas o nome de Marcelo Aro (PP) ganha força. O deputado federal por Minas Gerais e presidente estadual do Progressistas vem recebendo apoio de um grupo da base aliada de Zema, em contraponto à outra ala do Novo, inclinada a ver o ex-secretário geral de estado Mateus Simões preenchendo a lacuna. Entre os apoiadores de Aro está o presidente do Solidariedade em Minas, deputado federal Zé Silva. “O Marcelo é uma ponte entre os interesses dos mineiros e o Parlamento. Ele, sem dúvidas, está preparado para o posto”, disse Silva. Esse é o mesmo discurso do deputado federal Pinheirinho (PP). “Nosso partido e nossa bancada federal, a maior do estado, estão totalmente unidos em torno do nome do Marcelo Aro”, destacou.





Aro também conseguiu formar uma base sólida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. “O deputado Marcelo Aro é a peça que falta para azeitar a relação entre a Assembleia e o governo estadual”, afirmou o deputado estadual Zé Reis (Podemos). O deputado estadual Coronel Henrique (PL) endossa o coro, ao rotular o presidente estadual do Progressistas como “uma das lideranças mais fortes do estado”.





Articulação





Para vários dos defensores de Aro, a capacidade de articulação é considerada uma das marcas do deputado, por ele ter ajudado a angariar apoio de várias legendas a Zema, como Podemos, Agir, Solidariedade, Pros, MDB e Avante. Juntos, esses partidos contam com cerca de 130 parlamentares, entre federais e estaduais, mais de R$ 1 bilhão do fundo eleitoral e 23% do tempo de campanha na televisão.





Além disso, Aro conta com 25 vereadores de BH e a presidente da Câmara Municipal, Nely Aquino, ao seu lado. “O Marcelo é um aliado da Câmara Municipal, e não tenho dúvidas de que representará com louvor nossa capital estando na chapa”, disse ela.





Em meio à grande articulação política por Marcelo Aro, o deputado se reuniu com mais de 300 prefeitos mineiros no último mês, entre eles Ilce Rocha, prefeita de Vespasiano e presidente da Granbel, Odelmo Leão, de Uberlândia, Elisa, de Uberaba, Gustavo Nunes, de Ipatinga, e Maurício Almeida, de Januária. “Nosso apoio ao governador Romeu Zema passa pela indicação do deputado Marcelo Aro como vice na chapa”, declarou Odelmo Leão.





O secretário de Governo, Igor Eto, rasgava elogios a Aro desde a designação do deputado como líder do governo no Congresso Nacional para auxiliar na interlocução entre o Executivo mineiro e o Parlamento. “Marcelo Aro é reconhecido em Minas pelo poder de articulação e pelo bom trânsito com os pares e com o governo federal. Portanto, vai nos ajudar nos grandes projetos que temos para Minas Gerais”, enfatizou Eto naquela época.