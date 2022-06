Kalil critica Zema em visita ao interior

Ex-prefeito Alexandre Kalil afirmou que, se eleito, vai receber um "estado quebrado, muito endividado" (foto: TV CAPELINHA/REPRODUÇÃO)

O pré-candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil, afirmou que a gestão de Romeu Zema (Novo), que busca a reeleição, "não pagou um centavo" à União em três anos e meio. Segundo o ex-prefeito de Belo Horizonte, o estado aumentou a dívida em R$ 50 bilhões desde o início da atual administração, em janeiro de 2019. “Houve aumento de arrecadação de quase R$ 90 bilhões nesse período e nós vamos receber um estado com R$ 50 bilhões a mais de dívida. São números, não são opiniões”, afirmou Kalil em entrevista coletiva em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.

“É o único governo da história de Minas Gerais que não pagou um centavo ao governo federal. Então, essa dívida está acumulada e vai estourar no colo do próximo governador”, afirmou tambem o pré-candidato. Minas é um dos três estados mais endividados do país, ao lado de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Kalil destacou a aliança com o pré-candidato do PT ao Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um trunfo para mudar este cenário. “Caso sejamos eleitos, sabemos que vamos receber um estado quebrado, muito endividado, mas não vamos falar do que ficou para trás. Nós queremos apresentar junto com o presidente Lula, que será eleito certamente, uma solução definitiva para Minas Gerais.”

Na sexta-feira, ele esteve em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, regiões de população com baixa renda e com bom desempenho dos políticos do PT. “Temos que conhecer muito bem os problemas. Estivemos agora em uma região muito dura. No Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, sofrida. Fomos lá conhecer os problemas, andamos pelas estradas”, declarou Kalil.

O pré-candidato afirmou que as prioridades de seu eventual governo serão saúde e infraestrutura nas rodovias. "Vamos a Brasília, vamos revitalizar o departamento de estradas, vamos ver o que pode ser feito", afirmou. Por outro lado, o pré-candidato criticou ações feitas durante a campanha. "Cuidado com tapa-buraco eleitoreiro feito às pressas. Estrada requer muito cuidado, estrada requer projetos bem-feitos e definitivos."

Kalil esteve ontem também em Capelinha, onde deu entrevista ao vivo. Ele se desentendeu com o entrevistador DJ Veneno, da TV Capelinha, que quis que o ex-prefeito comentasse suas dívidas como empresário, antes de assumir a prefeitura da capital. "A minha vida pessoal tem que ser respeitada. Tenho 63 anos de idade, estou tentando pagar minhas dívidas, sim, devo igual a você que está me assistindo. Agora, queria que você lesse uma matéria de corrupção, de Cemig, que fez coisa errada, que colocou a mão em dinheiro público. Então, não venha mexer com a vida de um homem honrado de 63 anos, não. Você não tem nem idade para isso, garoto (...). Eu devo mesmo, fui um empresário, tenho 12 empresas. Sou igual a qualquer brasileiro, este país está quebrado. Não tenho vergonha de dever”, disse Kalil.

parque do IBITIPOCA Já o governador Romeu Zema anunciou ontem repasse da primeira parcela de R$ 9,64 milhões para o calçamento da estrada que liga o município de Lima Duarte, na Zona da Mata, ao distrito de Conceição do Ibitipoca, que dá acesso ao Parque Estadual do Ibitipoca, uma das unidades de conservação mais visitadas por turistas no estado. Ele esteve com parlamentares e representantes da prefeitura de Lima Duarte na Vila Mogol, na zona rural da cidade.

O convênio, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e a Prefeitura de Lima Duarte, inclui o calçamento em piso intertravado de 12,9 quilômetros da LMG-871, além de drenagem pluvial, sinalização e alargamento de trechos da via. Atualmente, há diversos pontos de estrada de terra, muitas vezes íngremes, o que dificulta o acesso de turistas, moradores e produtores locais.

“Devido ao relevo da região, com as obras, os produtores passarão a ter um trânsito seguro o ano todo, e não mais somente em alguns períodos do ano, e também para que todas as atrações turísticas, como o Parque do Ibitipoca, um dos locais mais bonitos do estado e do Brasil, tragam mais visitantes, para que a região cresça e gere mais empregos”, disse Zema. Durante as chuvas intensas que atingiram o estado em janeiro, moradores relataram dificuldades como danos e até mesmo o atolamento de veículos na estrada de terra.

As obras estão orçadas em R$ 12.387.091,83, sendo R$ 12 milhões de recurso do tesouro estadual e R$ 387.091,83 de contrapartida do município. A primeira parcela, que teve o despacho assinado pelo governador durante o evento, será de R$ 9,64 milhões. A previsão é a de que os trabalhos sejam concluídos em 24 meses, após a ordem de início. As intervenções estão previstas para começar no segundo semestre de 2022, após processo licitatório que será feito pela prefeitura de Lima Duarte.

O governador Romeu Zema será o quarto pré-candidato ao governo sabatinado por jornalistas do EM (foto: MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS )

EM vai entrevistar o governador amanhã

Guilherme Peixoto

O Estado de Minas vai sabatinar, amanhã, o governador Romeu Zema (Novo), pré-candidato à reeleição. Ele participará do podcast “EM Entrevista”, que recebe pré-candidatos ao Palácio Tiradentes e à Presidência da República. A conversa com Zema, prevista para começar às 9h30, será transmitida ao vivo pelo canal do Portal Uai no YouTube. Ele é o quarto pré-candidato ao governo mineiro entrevistado pelos jornalistas do EM, depois de Miguel Corrêa (PDT), Alexandre Kalil (PSD) e Renata Regina (PCB).

Zema é o líder das pesquisas de intenções de voto. Levantamento Genial/Quaest divulgado em meados de maio apontou que o governador tem a preferência de 41% do eleitorado, seguido por Kalil, com 30%. A última semana foi marcada por farpas trocadas entre eles. O ponto alto da discórdia ocorreu durante congresso promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), na quinta-feira.

Chamado de “débil mental” por Kalil durante participação no “Flow Podcast”, Zema usou o evento com prefeitos para rebater. “Recebi uma empresa pequena e multipliquei. Ele (Kalil) sempre viveu na sombra do pai dele, depois na sombra do Atlético, que também melhorou depois da saída dele. E eu desafio ele a fazer um teste de QI. Talvez eu seja [débil mental], ele é muito mais. Então, fica aqui o desafio.”

Após Zema propor o teste de QI, o ex-prefeito de Belo Horizonte tornou a se manifestar. "Quero pedir duas gentilezas públicas ao governador: que nunca mais cite o nome do meu pai em nenhuma entrevista dele, e que nunca mais fale da minha vida privada em nenhuma entrevista. Porque, por enquanto, estamos falando em governo, em como governar. Eu vim aqui para debater como governar, como melhorar este estado, que está estagnado". Na sexta-feira, Kalil afirmou que o uso do “débil mental” foi uma “força de expressão”.

ALIANÇAS Eleito em chapa “puro-sangue” em 2018, Zema e o Novo articulam alianças para a eleição deste ano. Um dos partidos que devem apoiar a reeleição do governador é o PP, capitaneado pelo deputado federal Marcelo Aro, ex-aliado de Kalil e, agora, líder do governo mineiro no Congresso Nacional. Aro, inclusive, é um dos cotados para ser o vice na chapa de Zema. Outras legendas, como Agir e Podemos, também devem compor a coalizão.

Enquanto Kalil firmou aliança oficial com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a disputa presidencial, Zema tem resistido publicamente aos acenos de Jair Bolsonaro (PL). Há alguns dias, o governador reafirmou a intenção de seguir com Felipe d’Avila, pré-candidato de seu partido ao Planalto. Embora tenha, em seu partido, a pré-candidatura do senador Carlos Viana ao governo, Bolsonaro sinalizou apoio à reeleição de Zema há menos de duas semanas, durante evento empresarial em BH. "Já que o governador acabou de ocupar a tribuna: time que tá ganhando não se mexe", afirmou.

Em meio à indefinição entre bolsonaristas, parlamentares do PL defendem abertamente o apoio a Zema em detrimento de Viana. É o caso do deputado estadual Léo Portela. “Sou do PL e contra o lançamento de candidatura própria a governador. Projeto de poder pessoal, ainda mais sem consulta às bases partidárias, não pode jamais superar o bom senso de apoiar um governo competente e honesto. Por isso, vou com Romeu Zema”, assinalou ele, que é filho de Lincoln Portela, vice-presidente da Câmara.