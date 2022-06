Bolsonaro acusa ''ladrões da liberdade'' em crítica indireta ao Supremo

Bolsonaro discursou em Umuarama (PR), onde visitou obras em rodovias (foto: ISAC NÓBREGA/PR)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar, indiretamente, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele visitou Umuarama, Noroeste do Paraná, onde participou de uma motociata pelas avenidas da cidade e depois seguiu até o parque de exposições para a inauguração de obra na Estrada Boiadeira (BR-487). Durante discurso na cidade, o chefe do Executivo falou em problemas internos no Brasil e chamou apoiadores à guerra contra o que chamou de “ladrões que querem roubar nossa liberdade”.





O chefe do Executivo federal afirmou ainda em seu discurso: “Vivemos no melhor país do mundo. Não é porque somos brasileiros, isso é uma realidade. Sempre digo: olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Olhe o que nós brasileiros temos e ainda não somos. Como se não bastassem os problemas no país, nós todos aqui temos problemas internos no Brasil. Hoje, temos não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês cada vez mais se interessem por esse assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado consciente do que está fazendo e por quem está lutando”, bradou.





Bolsonaro disse ainda que cabe às Forças Armadas e à população defenderem o país. “Temos que nos informar e nos preparar”, afirmou. “Nós todos aqui não podemos chegar lá na frente, 2023, 24, 25, ver a situação que se encontra o Brasil e falar: 'O que nós não fizemos em 2022 para que nossa pátria chegasse à situação que se encontra?' Todos nós temos um compromisso com o nosso Brasil, não apenas os militares, que fizeram o juramento de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Todos nós temos que nos informar e nos preparar, porque não podemos deixar que o Brasil siga o caminho de alguns outros países aqui na América do Sul”, afirmou, citando Venezuela e Argentina.





“Creio que vocês bem sabem do que estou falando. É a verdade. Até pouco tempo, o povo brasileiro não estava acostumado a ouvir a verdade. Eu não digo o que vocês querem ouvir, eu digo o que vocês devem ouvir”, continuou, sendo ovacionado por apoiadores.





Bolsonaro voltou a defender o direito à liberdade de expressão e lembrou o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo STF por ameaça às instituições e a ministros da corte. “Nós defendemos, além do direito de expressão, o direito de ir e vir. Não posso admitir a prisão de um parlamentar por causa de algo que eu não gostaria de ouvir. A liberdade de expressão ou nós temos ou não temos.”





O presidente também reforçou pautas ideológicas como aborto, ideologia de gênero e armamento. “Começou, essa semana, a campanha de desarmamento ao Norte no Canadá e vocês sabem que a arma de fogo é garantia para sobrevivência de suas famílias e questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. Poucos na Praça dos Três Poderes podem muito, mas nenhum deles pode tudo. A nossa liberdade não tem preço e parece que alguns não querem entender. A liberdade é mais importante que a própria vida”, concluiu.