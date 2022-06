Plano de governo de Lula destaca defesa da democracia

Plano de governo de Lula define diretrizes preliminares (foto: Ricardo Stuckert/PT) Em reunião na última quinta-feira (2/6), os partidos que compõem a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) deram início à construção do plano de governo, incluindo as medidas econômicas.









O grupo conta com dois participantes de cada um dos sete partidos envolvidos, e é coordenado pelo ex-ministro da Educação Aloízio Mercadante (PT). O grupo divulgou que o programa será estruturado em três eixos principais: “desenvolvimento social e garantia de direitos; desenvolvimento econômico, sustentabilidade socioambiental e combate à crise climática; e reconstrução do estado e da soberania e defesa da democracia”.









O documento produzido é preliminar, e precisa ainda ser aprovado pela coordenação da campanha e apresentado aos candidatos.





Na economia, uma das medidas discutidas entre os partidos é a revogação, pelo menos parcial, do teto de gastos, aprovado por Michel Temer em 2017. Uma ala do PT defende a revogação total da medida, e o próprio Lula em seus discursos, mas outros partidos da coligação querem uma abordagem mais moderada. Também é discutido um modelo de reforma tributária, com simplificação dos impostos e tributação de grandes fortunas.









Já na área social, os partidos querem a volta do programa Bolsa Família, substituído pelo Auxílio Brasil de Jair Bolsonaro (PL). Também reivindicam o aumento do salário mínimo acima da inflação, ampliação dos direitos trabalhistas — incluindo trabalhadores por aplicativo — e negociação das dívidas de famílias e empresas.





Na reunião de ontem (2), os partidos decidiram também pela criação de uma plataforma digital para que todos possam contribuir com ideias para o plano de governo. A ideia é que ela funcione por um mês para coletar sugestões a serem incorporadas no plano de governo, mas continuará a funcionar até o fim das eleições.