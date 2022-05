Vídeo: 'Fora Bolsonaro' em show dos Titãs em Brasília

O show dos Titãs realizado no último sábado (14/5) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília foi marcado por um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro.



Durante a música "Epitáfio", milhares de pessoas começaram a gritar "Fora Bolsonaro". O público foi "regido" por dois dos integrantes originais da banda paulista, o tecladista e vocalista Sérgio Britto e o guitarrista Tony Bellotto. O vídeo com o registro circula nas redes sociais.





No show, além de "Epitáfio", os Titãs tocaram sucessos como "Lugar nenhum", "Desordem", "Polícia", "AA UU", "Flores", "Enquanto houver sol" e versões de músicas de Raul Seixas ("Aluga-se") e Roberto Carlos ("É preciso saber viver").



(foto: Facebook Sérgio Britto/Divulgação)



O projeto "Rock Brasil: 40 anos" tem ainda apresentações de artistas como Nando Reis (ex-integrante dos Titãs), Fernanda Abreu, Blitz, Léo Jaime e um tributo a Cazuza com os cantores mineiros Rogério Flausino (Jota Quest) e Wilson Sideral.



Milhares de fãs dos Titãs gritam "fora, Bolsonaro" (foto: Reprodução/Dailymotion/Estado de Minas)



A apresentação dos Titãs faz parte do projeto "Rock Brasil: 40 anos", que já teve etapas em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. A abertura ficou por conta da banda brasiliense Plebe Rude, dos sucessos "Até quando esperar" e "Proteção". Completando 40 anos de carreira, os Titãs tiveram no show a participação de Branco Mello, que se recupera de um problema de saúde.