Ciro sobre chapa Lula-Alckmin: 'Encontro jabuti com girafa'

Ciro Gomes (PDT) (foto: EVARISTO SÁ/AFP) Em conversa com jornalistas, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) falava sobre a possibilidade de aderir à terceira via — afastada por ele — e alertou para que a terceira via não se torne algo 'estranho' aos olhos do eleitor. Ciro também comentou a aliança formada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por Geraldo Alckmin (PSB): "Um encontro entre jabuti e girafa".









"O PSD não tem candidato, União Brasil agora tem candidato, dou passo para trás, mas como estou combinado com (Luciano) Bivar (presidente do União Brasil), ainda mantenho essa preferencial. Isso avança para terceira via? Depende do diálogo que Bivar está conciliando. A gente tem que tomar cuidado para que esse encontro não seja de jabuti com girafa, cágado com arame farpado. Esse tipo de conchavo é o que Lula está fazendo com Alckmin. O povo não entende isso. O povo até entende que diferentes se reúnem desde que haja uma causa. No caso brasileiro tem que ser necessariamente um projeto."