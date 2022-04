Zema destaca investimentos em MG

Romeu Zema, governador de Minas Gerais: "R$ 2,150 bilhões, o maior investimento em infraestrutura da última década" (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou vídeo nas redes sociais ontem, no qual destaca investimentos nas estradas do estado. O material foi divulgado um dia depois de Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo estadual e principal adversário de Zema no pleito de outubro, iniciar suas inserções eleitorais na TV com críticas ao chefe do Executivo e ao presidente Bolsonaro (PL).





"R$ 2,150 bilhões, o maior investimento em infraestrutura da última década. Mais de 35 anos, fui um usuário das estradas de Minas Gerais. Mais de dois milhões de quilômetros rodei, e em alguns momentos, teve um período que cheguei a andar com dois estepes no carro, tamanha era a precariedade das estradas em Minas Gerais", diz Zema, em trecho do vídeo divulgado.





"O meu sonho, como mineiro que viajou muito, que um dia, venhamos a ter estradas que também nos dê orgulho, porque todas as vezes que eu cruzava a fronteira, eu sentia vergonha de ser mineiro. Iniciamos agora um processo que vai levar tempo, mas que vai mudar a realidade das rodovias mineiras", completa Zema na peça.





Kalil divulgou no sábado a primeira propaganda audiovisual dele como pré-candidato ao governo mineiro destacando questões econômicas do Brasil e de Minas. No vídeo, o ex-prefeito de BH também afirma que o governo estadual é "capacho" de Bolsonaro. “Gasolina a R$8,00 a inflação na Lua, e um governo capacho do Bolsonaro e da sua família. Aqui em Minas, não. Em Belo Horizonte, eu e o meu partido, o PSD, fizemos tudo diferente do Zema e do Bolsonaro. Aqui, gente vale mais que número, verdade vale mais que mentira e vacina vale mais que cloroquina. Foi assim em BH. E vai ser assim em Minas”, diz Kalil.





O primeiro turno das eleições de 2022 será em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo será no dia 30 do mesmo mês. Além de Zema e Kalil, são pré- candidatos ao governo mineiro Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Lorene Figueiredo (Psol) e Renata Regina (PCB). Eles serão considerados candidatos somente entre 20 de julho e 15 de agosto, a partir das convenções partidárias seguidas com registro de candidatura.