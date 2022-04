Bolsonaro sobre acordo entre WhatsApp e TSE: 'Não vai ser cumprido'

De moto, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda em São Paulo (foto: FILIPE ARAUJO / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desafiou, nesta sexta-feira (15/4), o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cumprirem um acordo que atrasa o acesso de usuários brasileiros a novos recursos da plataforma de conversas. Segundo o chefe do poder Executivo federal, o trato "não vai ser cumprido"."Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil é inadmissível e inaceitável. Não vai ser cumprido esse acordo se, porventura, eles realmente tenham feito, com informações que tenho até o presente momento", disse, a apoiadores em São Paulo, durante uma motociata que partiu da capital paulista rumo a Americana.Ontem, o WhatsApp anunciou que o modelo de "comunidades", responsável por aumentar o número de participantes em grupos, só vai chegar ao Brasil após o segundo turno do pleito deste ano, em outubro. Hoje, os fóruns coletivos podem abrigar até 256 pessoas, mas com o mecanismo, passam a comportar 2.560 contas, divididas em dezEm fevereiro, representantes da Meta, empresa que controla o aplicativo, assinaram acordo com o TSE para evitar que a plataforma ajude no espalhamento de notícias falsas de cunho eleitoral . O adiamento do lançamento das "comunidades" vai ao encontro do trato.Bolsonaro, porém, afirmou que pretende lutar por um Brasil com o que chamou de "liberdade total". "Não é apenas ir e vir. É liberdade de opinião, de expressão e de credo. Esse é o Brasil que nós queremos. Por isso, dou a minha vida", sentenciou.A motociata desta Sexta da Paixão, batizada "Acelera para Cristo 2", teve a participação de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato do presidente ao governo paulista. Em registros do passeio a duas rodas, ele aparece ao lado de Bolsonaro e enrolado em uma bandeira brasileira.Os termos do acordo WhatsApp-TSE preveem a criação de um canal mantido pela corte a fim de enviar informações eleitorais a usuários do app. Haverá, também, espaço para a denúncia de potenciais notícias falsas.