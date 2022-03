Eduardo Cunha anuncia que irá se candidatar a deputado pelo PTB

Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados (foto: WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL) O ex-deputado Eduardo Cunha anunciou que vai se filiar ao PTB em São Paulo para concorrer nas eleições deste ano. Ele deve se candidatar a deputado federal.





"Quero comunicar a todos que tomei a decisão de me filiar ao PTB em São Paulo onde pretendo disputar uma cadeira na Câmara", escreveu no Twitter.





Apesar da filiação, Cunha continua inelegível até 2027. O ex-deputado perdeu o mandato em 2016 por quebra de decoro parlamentar.





O ex-parlamentar foi o responsável pela autorização da instauração do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff em abril de 2016. Na época, o ex-deputado era presidente da Câmara dos Deputados.





Em junho do mesmo ano, o Conselho de Ética da Câmara recomendou a cassação do mandato de Cunha por 11 votos contra nove. A decisão foi baseada em declarações falsas do então deputado sobre a existência de contas no exterior.





Em outubro, ele foi preso preventivamente por conta da Operação Lava-Jato. A prisão preventiva foi transformada em domiciliar em março de 2020.