Ludmilla publica foto com Lula: 'próximo convidado do numanice'

Os dois estiveram juntos em um evento no Rio de Janeiro (foto: Twitter/Reprodução) A cantora Ludmilla postou, na noite desta terça-feira (29/3), uma foto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deverá ser o candidato do partido nas eleições presidenciais deste ano. Os dois estiveram juntos em um evento no Rio de Janeiro.

O próximo convidado do numanice, lulinhaaaa%u2764%uFE0F https://t.co/RnoHw2jBFf %u2014 LUDMILLA %uD83C%uDFCD (@Ludmilla) March 30, 2022

Na legenda, Ludmilla escreveu: “O próximo convidado do numanice, lulinhaaaa”. Numanice foi o segundo EP da cantora brasileira, lançado em 24 de abril de 2020.

Um perfil administrado por fãs da cantora publicou um vídeo do encontro.

Ludmilla e Lula tentando fazer o sinal %uD83E%uDD19%uD83C%uDFFE do Numanice %u2764%uFE0F pic.twitter.com/4HgUZXmQuR %u2014 LUDMILLA BRASIL %uD83C%uDFCD (@LudmillanoBR) March 30, 2022

Também nesta terça, foi divulgada pela revista “Veja” a informação de que a noiva do ex-presidente Lula, Rosângela da Silva, a Janja, de 55 anos, deve mais de R$ 220 mil, segundo ações na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça do Paraná.

De acordo com a revista, em um dos processos, a Caixa Econômica Federal cobra R$ 109 mil. Oficiais de Justiça não conseguem encontrá-la para cobrar as dívidas.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional inscreveu o nome da noiva de Lula na Dívida Ativa da União, com débitos que totalizam R$ 111 mil.

Ainda segundo a Veja, as dívidas estão associadas ao Imposto de Renda, porém a Procuradoria não informou qual tipo de irregularidade foi cometida.

A namorada do ex-presidente também tem dívidas de menor valor. Em uma ação, também do Paraná, Janja deve R$ 3.700 em razão de prestações atrasadas de condomínio.

Janja disse que as dívidas estão em fase de negociação.