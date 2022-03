Datena confirma que vai disputar o Senado por São Paulo

Datena pode permanecer no comando do Brasil Urgente, da Band, até 30 de junho (foto: Divulgação) José Luiz Datena (sem partido) confirmou nesta segunda-feira (14/3) que será candidato ao Senado por São Paulo, na chapa do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), segundo informações da coluna Painel, da Folha de S.Paulo.





O apresentador, que deve concorrer pela sigla União Brasil, estava sendo especulado em diversas chapas do governo estadual e federal. Na semana passada, o PDT conversou com Datena para que ele fosse vice de Ciro Gomes.





"Recebi vários convites, fiquei lisonjeado com todos eles. Sou um crítico do governo Bolsonaro, e o Tarcísio me convidou para ser senador. Sou crítico do governo Doria, e o Rodrigo me convidou também. Se as pessoas que eu critico me convidaram, é porque estou fazendo algo certo, estou do lado do povo", disse à Folha.





O vice-governador disse que ter o apresentador ao seu lado só engrandece a coligação. “Ele entende e tem a sensibilidade necessária para lutar pelos interesses da população de São Paulo no Senado. Sua vida e atuação profissional sempre foram pautadas pela indignação e disposição de combater injustiças”, declarou Garcia.

Band

Por lei, Datena pode permanecer na apresentação do Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, até 30 de junho. Ele comanda o programa desde 2003, com uma rápida passagem, de 43 dias, pela Record, em 2011.