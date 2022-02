Deputado critica estado de avenida de Araxá e prefeito rebate: 'mentiroso'

Prefeito de Araxá, Robson Magela (foto), respondeu às críticas e desmentiu fala do deputado em vídeo divulgado (foto: Redes Sociais / Reprodução)

O deputado federal Mário Heringer (PDT) publicou no Facebook um vídeo em que critica a situação do asfalto de uma avenida de Araxá, no Alto Paranaíba. O parlamentar alegou que havia repassado uma verba de 45 milhões por emenda parlamentar a prefeitura na administração passada e questionou o motivo desse dinheiro não ter sido usado no recapeamento da via. Em resposta, também por vídeo, o prefeito de Araxá, Robson Magela (Cidadania), desmentiu o deputado.

O vídeo divulgado pelo parlamentar na manhã desta quinta-feira (17/2) mostra a situação da avenida Honório de Paiva Abreu, no setor Leste da cidade, que conta com buracos em sua extensão.

“Eu me pergunto. Tem prefeito, tem vice-prefeito aí? Porque eu deixei 45 milhões em emendas parlamentares para o governo do Aracely [prefeito anterior], que foram pagas neste governo. Por que as estradas e as ruas estão nessas condições em Araxá? É bom perguntar para o seu prefeito se ele quer ou não quer resolver o problema da sua cidade”, disse Heringer.

Resposta imediata

Ainda pela manhã, o prefeito de Araxá, Robson Magela, em um vídeo de resposta divulgado em suas redes sociais, fez questão de esclarecer a fala do parlamentar.

“Estou tendo que gravar esse vídeo aqui para comentar com vocês uma situação que, infelizmente, um deputado federal chamado Mário Heringer está com mentiras em redes sociais. Publicou um vídeo com uma mentira grande, falando a respeito de 45 milhões que havia passado da outra administração, e que caiu dinheiro nessa administração. É mentira deputado, o senhor está mentindo!”, iniciou.

“Porque é ano eleitoral o senhor vem falar que tem 45 milhões e tá preocupado com as ruas de Araxá? Eu também estou. Eu sei por que eu moro aqui na cidade, eu sei de perto o que está acontecendo”, concluiu Robson.

Segundo nota enviada pela prefeitura, dos R$ 45 milhões prometidos, o município teve aprovado para contratação em 2020, R$ 34.758.310, menos R$ 10.241.689,55 que o valor inicial informado pela antiga gestão.

“Dos recursos aprovados (R$ 34.758.310,45), apenas R$ 6.882.074,00 chegaram aos cofres da Prefeitura de Araxá, o que representa 20% do convênio assinado. Vale lembrar que a contrapartida inicial, anunciada pela antiga gestão, era de apenas R$ 347.938,50, ou seja, 1% do valor licitado”, esclarece o documento (leia abaixo na integra).

Trabalhos de pavimentação

Ainda durante o vídeo de resposta, o prefeito de Araxá falou sobre a situação da avenida mostrada pelo deputado. Robson ressaltou que na próxima terça-feira (22/2), será aberta uma licitação no valor de 4,5 milhões, com verba do município, para o recapeamento de vias.

“Esse vídeo aí dessa rua, a Honório de Paiva Abreu, ali é um caos, uma vergonha. Com tanta chuva que está tendo aqui em Araxá, o senhor [deputado] nem deve estar sabendo que está chovendo aqui. Tem três meses de chuva. E ali foi feito um serviço muito ruim que nós vamos consertar agora e fazer um serviço de qualidade”.

Além da avenida alvo da discussão, o prefeito ainda anunciou que a pavimentação asfáltica da Rua Brígido de Melo Filho, no Bairro Bom Jesus, também será recuperada em breve.

Leia, na integra, a nota enviada pela prefeitura de Araxá

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana esclarece que os R$ 45 milhões do Governo Federal anunciados pela ex-gestão municipal desde 2018 não chegaram aos cofres públicos, conforme afirmado pelo deputado federal Mário Heringer em vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (17).

Dos R$ 45 milhões prometidos, o município teve aprovado para contratação R$ 34.758.310, em 2020, ou seja, menos R$ 10.241.689,55 que o valor inicial propagado pela antiga gestão.

Dos recursos aprovados (R$ 34.758.310,45), apenas R$ 6.882.074,00 chegaram aos cofres da Prefeitura de Araxá, o que representa 20% do convênio assinado. Vale lembrar que a contrapartida inicial, anunciada pela antiga gestão, era de apenas R$ 347.938,50, ou seja, 1% do valor licitado.

Porém, em 2021, houve a necessidade de adequação desse valor para reequilíbrio do processo e o município se viu obrigado a participar com R$ 8.215.412,29 (23,6% do valor licitado) para não perder o recurso total.

Das vias licitadas em 2020 para utilização da verba, a avenida Honório de Paiva Abreu não está entre as contempladas. Para revitalização dessa avenida, a atual Administração Municipal utilizará recursos próprios. Inclusive, o processo licitatório para realização da obra já está marcado para a próxima terça-feira, 22 de fevereiro.

O Município esclarece que os R$ 6.882.074,00 disponíveis do convênio para recuperação de vias públicas estão sendo utilizados na duplicação da avenida Hítalo Ross e outros recapeamentos, conforme licitado. A Prefeitura de Araxá aguarda a liberação das demais parcelas do convênio anunciado há mais de três anos para execução do contrato.