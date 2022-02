Damares sobre governo Bolsonaro: 'estamos princesando as meninas'

Damares Alves voltou a atacar comunistas em sua rede social (foto: Valter Campanato/Agência Brasil )

Damares Alves, ministra da Mulher, Famíllia e Direitos Humanos, voltou a atacar a esquerda ao comparar ações realizadas no atual governo com a gestão anterior em um vídeo gravado em sua conta no Instagram.

Conforme a ministra, seus seguidores devem observar a "enorme diferença de um Presidente comunista para Presidente conservador". Segundo ela, "no governo passado gastava-se dinheiro para desprincesar meninas. Eles queriam acabar com as princesas no Brasil. Pais não poderiam chamar mais as filhas de princesas", disse.

E ainda completou: "agora veja o que acontece no atual governo. Estamos princesando as meninas. Uau!!! Bolsonaro, lobo mau dos comunistas. Michele, o terror das bruxas", completou.

Cenário político

A ministra deve decidir até o dia 10 de fevereiro qual será seu futuro político. Damares Alves é cotada para disputar o Senado por São Paulo ou Amapá, mas também deseja concorrer a uma vaga na Câmara de Deputados.

Pelas regras eleitorais, ministros precisam se deixar seus cargos até o início de abril para se tornarem candidatos.