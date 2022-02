COVID-19: bebê de 1 ano morre enquanto esperava um leito de UTI no DF

A criança estava no Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá, e deu entrada na unidade na madrugada de segunda-feira (31/1) com suspeita de pneumonia. Ela recebeu tratamento com antibióticos e iniciou a oxigenação, via cateter nasal, respondendo bem. Ao mesmo tempo, a criança foi testada para covid-19. No decorrer do tratamento, o quadro evoluiu com instabilidade respiratória.