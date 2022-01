O que pode impedir o voto? Eleitores têm três meses para quitar pendências

Eleição deste ano terá novo modelo de urna eletrônica (foto: Antonio Augusto/Secom TSE)

O que estará em jogo?

Cidadãos com pendências junto à Justiça Eleitoral têm até o dia 4 de maio para regularizá-las. Se as inconsistências forem mantidas, não será possível exercer o direito ao voto no pleito deste ano, previsto para outubro. Pessoas sem o título de eleitor também devem providenciar o documento até o quarto dia de maio.Por causa da pandemia de COVID-19, o recadastramento biométrico foi suspenso sem data para retorno. Apesar disso, 259 cidades mineiras concluíram o processo antes da epidemia de coronavírus. Moradores desses locais que não compareceram a um posto da Justiça Eleitoral para a inclusão da impressão digital não conseguirão votar.Pessoas que se ausentaram em três turnos eleitorais consecutivos sem apresentar justificativa também precisam procurar a Justiça para serem considerados aptos ao voto. É possível agendar horário no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) ou buscar ajuda presencial em um cartório eleitoral.Cidadãos com sentenças penais com trânsito em julgado - sem a possibilidade de recurso, portanto - têm os direitos políticos suspensos. Por isso, não poderão votar. A regra não vale para presos provisórios e adolescentes internados em casas de recuperação. Caso desejem ir às urnas, integrantes os dois grupos também podem quitar pendências com a Justiça Eleitoral até 4 de maio.O voto é obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos. Adolescentes de 16 e 17 anos, bem como analfabetos e maiores de 70 anos, têm a opção de não participar da "festa da democracia".Em dois de outubro, data do primeiro turno, o eleitor deverá ir à seção eleitoral com um documento oficial com foto (carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação).O título de eleitor não é obrigatório, mas a orientação da Justiça Eleitoral é levar o documento físico - ou na versão digital, via aplicativo e-Título - para facilitar a identificação do local correto de voto.O segundo turno, caso necessário, está agendado para o dia 30 de outubro.Neste ano, os brasileiros escolherão presidente, governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, deputados estaduais, deputados federais e um senador por unidade da federação. À exceção dos senadores, escolhidos para um mandato de oito anos, os outros cargos têm validade de quatro anos.Na disputa presidencial, estão Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que até o momento polarizam as intenções de voto. Correm por fora nomes como Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e André Janones (Avante).Em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) pode enfrentar o senador Carlos Viana, pré-candidato do MDB. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ainda não confirmou participação na disputa, mas é dito como potencial postulante ao governo.Para a vaga de senador, desponta Alexandre Silveira (PSD), que pode enfrentar Reginaldo Lopes (PT). Há, também, nomes como Julvan Lacerda (Avante). O PDT de Ciro pensa em ter nome próprio na disputa.