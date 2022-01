Gilmar Mendes pede investigação contra Queiroga por erros no sistema do MS

Gilmar já havia alertado sobre erros no sistema em seu Twitter (foto: Evaristo Sá/AFP)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está na mira do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Gilmar Mendes encaminhou à Procuradoria-Geral da República pedido para que ele seja investigado pela sequência de instabilidades no sistema de dados da pasta desde o fim do ano passado.

O pedido foi feito pelos deputados do PT Reginaldo Lopes (MG), Gleisi Hoffmann (PR), Alexandre Padilha (SP) e Bohn Gass (RS). A petição cita ainda possível infração de medida sanitária preventiva —prática de violar determinações de autoridades, voltadas a impedir a disseminação de doenças.

Os parlamentares afirmam que Queiroga cometeu crimes como prevaricação, que consiste em retardar ou deixar de praticar deveres para satisfazer interesses alheios ao bem comum.





Um hacker atacou o sistema no início de dezembro, o que vem prejudicando a divulgação dos dados da pandemia pelo governo federal.

O próprio Gilmar Mendes havia no início deste mês criticado as falhas no sistema do governo federal. "O apagão na saúde inviabiliza o enfrentamento da pandemia", escreveu em seu perfil no Twitter.