Assembleia Legislativa devolve R$ 106,5 milhões ao governo de Minas

Patrus: "A bola está com Zema para distribuição deste recurso" (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A Press)





O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV), afirmou via redes sociais, ontem, que a Casa devolveu ao governo do estado R$ 106,5 milhões. No post, o parlamentar explica que esse valor deverá ser usado obrigatoriamente para minimizar o “sofrimento dos mineiros” depois das fortes chuvas. De acordo com Patrus, a verba foi economizada pelos deputados estaduais ao longo de 2021.





“Os 77 deputados economizaram e a Assembleia devolveu R$ 106,5 milhões. Esse valor deverá obrigatoriamente ser usado para minimizar o sofrimento dos mineiros com a forte chuva que atinge Minas. A bola está com o Zema para a distribuição deste recurso”, escreveu. As chuvas em Minas Gerais vêm deixando municípios inteiros isolados. Em algumas regiões, a lama tomou casas, ruas, pontes e deixou vítimas.





As doações arrecadadas pela Assembleia para os atingidos pelas chuvas no estado foram entregues à Cruz Vermelha. A instituição faz a distribuição dos itens no distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, na Grande BH. Desde dezembro, quando a campanha foi iniciada, o Legislativo recebeu para doação 591 quilos de alimentos não perecíveis e 165 cestas básicas. Também foram arrecadadas 1.642 unidades de produtos de higiene, como sabonetes, fraldas, papel higiênico, pasta de dente e sabão em barra, além de 929 unidades de bebidas como galões de água e leite.





A Assembleia recebeu ainda quase 700 quilos de roupas e 284 pares de sapatos para crianças e adultos. O presidente da filial de Minas Gerais da Cruz Vermelha, Ricardo Ribeiro, informou todos esses produtos estão sendo distribuídos no distrito de Nova Lima. “Honório Bicalho foi praticamente todo alagado pelas chuvas dos últimos dias. Vamos distribuir ao todo, considerando essas doações e outras, 4.500 toneladas de donativos para o distrito. Vamos fazer entregas pontuais, de porta em porta”, explicou.





Além dos donativos, a Assembleia arrecadou, até agora, R$ 12.620,69, sendo R$ 10 mil doados pela Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal de Belo Horizonte (Agecef-BH). O valor será convertido em produtos para os atingidos pelas chuvas. A campanha Estamos Juntos Nessa, para os atingidos pelas chuvas em Minas, é desenvolvida pelo programa Assembleia Solidária e deve continuar até o próximo dia 21. Os itens doados podem ser entregues no posto de arrecadação do programa Assembleia Solidária, que fica no hall do Palácio da Inconfidência, na Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. As doações em dinheiro podem ser feitas por depósito em conta poupança da Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais (Aslemg).





A conta é do Banco Sicoob Cofal – cooperativa de crédito dos servidores –, número 64.190.851-2, agência 4028, que é de titularidade da Aslemg. Também é possível fazer transferências por meio do Pix, usando como chave o e-mail aslemg@aslemg.org.br.