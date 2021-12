Só um outdoor em apoio a Bolsonaro foi instalado em Lisboa em 2018

Imagens e vídeos que mostram um outdoor em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Portugal, junto a publicações que asseguram que o cartaz se encontra “em várias praças” e que o país está “pedindo um Bolsonaro”, voltaram a ser difundidos em 2021 depois de circular em 2019, acumulando mais de 43 mil compartilhamentos. Usuários publicam os registros como se fossem atuais, mas eles foram tirados de contexto. O outdoor foi instalado em Lisboa pelo partido político PNR (atual Ergue-te), mas em 2018, após a vitória eleitoral de Bolsonaro. À AFP, o partido afirmou que esse cartaz foi o único que colocaram em Portugal e que foi vandalizado dias depois, sem ser substituído.

, dizem algumas das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e que circulam com teor semelhante ao menos desde 2019 ( 1 2 ). O conteúdo também circulou em 2021 no Twitter ( 1 2 ), Instagram No outdoor, se lê, ao lado da imagem de Bolsonaro. E, abaixo,Uma busca no Facebook pelos termoslevou a registros de 2018 do cartaz, fotografado à noite ( 1 2 ), e permitiu identificar o nome e símbolo do partido PNR, no canto inferior direito do outdoor.PNR (Partido Nacional Renovador) é a antiga denominação do atual Ergue-te , que mudou seu nome em julho de 2020.Uma pesquisa no Google pelos termoslevou a uma publicação do partido em que o grupo político afirma que colocou o outdoor no dia 8 de novembro de 2018 na praça Duque de Saldanha, em Lisboa., diz o texto. À época, Jair Bolsonaro havia acabado de vencer o segundo turno das eleições presidenciais, que ocorreu em 28 de outubro daquele ano.Com o uso da ferramenta Street View no Google Maps, foi possível verificar que, em uma captura do local feita em agosto de 2021 na plataforma, o outdoor com o rosto do mandatário não estava mais presente na praça.A ferramenta também permitiu verificar que, em outubro de 2019 , o cartaz com a imagem do presidente brasileiro já havia sido substituído. Em seu lugar, havia um outdoor com a inscrição:, de autoria do partido Iniciativa Liberal Consultado pela AFP, o Ergue-te confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o outdoor colocado por eles na praça do Saldanha com a imagem do atual presidente brasileiro foi o único em Portugal e que foi instalado em 2018. Ainda segundo o partido, o carta foi vandalizado 1 ) poucos dias depois, tendo que ser retirado sem que fosse substituído.Verificação semelhante foi feita pelo Estadão Verifica