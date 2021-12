STF dá prazo de 48 horas para que governo defina vacinação de crianças

Ministério da Saúde não divulgou cronograma de vacinação de crianças (foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deu um prazo de 48 horas para que o governo federal se manifeste sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus. Nesta sexta-feira (17/12), o Ministério da Saúde anunciou que faria uma audiência pública para avaliar a imunização nesse público.

O despacho do STF foi feito horas depois do posicionamento da pasta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nessa quinta-feira (16/12), o uso do imunizante da Pfizer em crianças da faixa etária no Brasil.



Na ação, Lewandowski cobra do governo agilidade na solução do caso, sobretudo na definição de um cronograma para a continuação do Plano Nacional de Imunizações (PNI).

“Que o governo federal apresente, em 48 horas, a complementação do Plano Nacional de Vacinação, para incluir as etapas a serem cumpridas para iniciar e concluir a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a COVID-19, incluindo-se um cronograma que viabilize a cobertura vacinal adequada de toda a população infantil antes da retomada das aulas, bem como a previsão de um dia nacional (Dia D) para vacinação, ou mesmo a designação de possíveis datas para a realização de grandes mutirões de incentivo e vacinação”, afirmou o ministro do STF.





Por sua vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não há prazo definido para divulgação de um possível cronograma de vacinação para as crianças. O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em sua última transmissão ao vivo que a decisão de vacinar o público-alvo será de responsabilidade dos pais.