Tarcísio: tenho conversado com Bolsonaro sobre política, mas estou focado em entregas

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta quarta-feira, 15, que tem conversado com o presidente Jair Bolsonaro sobre sua candidatura ao Governo de São Paulo, mas disse que a hora é de se focar nas entregas dos projetos que vem sendo tocados pela sua pasta.



O próprio presidente, durante evento na Fiesp, deixou claro que a missão de Freitas na Infraestrutura termina no ano que vem, quando o ministro deverá se desvincular para se tornar candidato ao Governo do Estado de São Paulo.



Bolsonaro falou da candidatura de Freitas no contexto de uma fala sobre não existir mais pedidos de propinas no ministério.



"No ano que vem, se o Tarcísio for eleito, eu quero que ele sabatine o novo ministro", disse Bolsonaro.



Mas o ministro preferiu desconversar. Admitiu as conversa com o presidente, mas disse que terá muito tempo para pensar na candidatura.