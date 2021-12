Governador entra na Justiça para anular ato que libera votação sobre IPVA

Votação do projeto está marcada para às 10 horas desta quarta-feira (15) (foto: Edésio Costa/D.A Press/E.M)

O Governo de Romeu Zema (Novo) entrou com um pedido de liminar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta quarta-feira (15/12) para anular a manobra utilizada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), que destravou a pauta do projeto que congela o IPVA 2022 a níveis de 2020.No ato, não era necessário votar a proposta de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que estava trancando a pauta. Caso a liminar seja aceita, a votação do projeto, que tem autoria do deputado Bruno Engler (PRTB), marcada para esta manhã, pode ser anulada.O governo estadual afirmou em nota que está buscando outras alternativas que não prejudiquem a população. "o Governo de Minas reitera seu compromisso em garantir que o cidadão mineiro não seja impactado pelo reajuste expressivo do IPVA", garantiu.Confira a nota: