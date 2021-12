Eduardo critica salário de Moro: 'Mau uso do dinheiro público'

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) (foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados ) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou o ex-juiz Sergio Moro nesta segunda-feira (13/12). O filho do presidente compartilhou no Twitter uma postagem em que destaca o salário de R$ 22 mil que Moro receberá no Podemos.

“Bom dia para quem acorda cedo para trabalhar, ou está indo dormir depois do plantão. Afinal, ninguém aqui ganha 22 mil para fazer campanha antecipada”, diz a postagem replicada por Eduardo.





Para o filho do presidente, os vencimentos do ex-juiz são mau uso de dinheiro público: “Bacana ver os Bumbuns Gulosos, Amoebas e cia. protestando contra este mau uso do dinheiro público. Lembre-se: este é o pessoal que te chama de gado por apoiar o Presidente que livrou o país de, até agora, 3 anos de corrupção”, afirma o deputado.

Bacana ver os Bumbuns Gulosos, Amoebas e cia. protestando contra este mau uso do dinheiro público.

Lembre-se: este é o pessoal que te chama de gado por apoiar o Presidente que livrou o país de, até agora, 3 anos de corrupção.@CanaldoFalcao1 pic.twitter.com/T6jL0wBPoi — Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) December 13, 2021



Antes aliados políticos, Bolsonaro e Moro estão hoje em lados opostos. Depois de ser ministro da Justiça do atual governo, o ex-juiz é uma das ameaças ao presidente na corrida presidencial de 2022.





Pesquisa publicada na última sexta-feira (10), feita pela Ideia, encomendada pela revista Exame, mostra que Lula (37%) e Bolsonaro (27%) ainda lideram as intenções de voto. Eles são seguidos por Moro (10%), pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) (6%) e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB) (4%).





