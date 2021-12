Presidente da Câmara de Pouso Alegre é internado com trombose cerebral

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Bruno Dias, presidente da Câmara, durante sessão ordinária (foto: Ascom Câmara Municipal de Pouso Alegre.) O presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Bruno Dias (DEM), foi internado às pressas nessa sexta-feira (10/12) após passar mal, devido a uma trombose cerebral. Ele tem 40 anos e se sentiu mal enquanto dava aulas em uma escola particular. Professores e profissionais da escola prestaram o socorro.

Bruno acordou neste sábado (11/12) bem disposto e sem dor, informou a assessoria da Câmara. O presidente da Câmara "continua em observação até que os trombos se dissolvam", respondeu a assessoria Legislativa à reportagem.

Agradecimento depois do susto

Ao amanhecer, pelas 6h, Bruno fez publicações em suas redes sociais. Ele agradeceu às pessoas que rezaram pela recuperação dele, aos que enviaram mensagens de apoio e aos colegas de trabalho que prestaram o socorro, entre outros profissionais.

"Logo estaremos juntos. Tudo muito melhor! Agradeço imensamente as orações. Agradeço imensamente o trabalho do HCSL. Agradeço imensamente meus colegas que me socorreram" e citou colegas de trabalho, prefeito e secretária municipal de saúde.

Presidente postou agradecimento na manhã deste sábado. Ele continua internado (foto: Rede social de Bruno Dias)

Ao final da postagem ele cita a família. "Agradeço muitíssimo a Talita Posteraro (citando o perfil social dela) pelo companheirismo e paciência. Te amo. Filhos, logo a gente se encontra! (cita os perfis do casal de filhos) amo vocês!"