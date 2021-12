Renan sobre Bolsonaro: 'Não faltaram alertas sobre os equívocos'

Senador Renan Calheiros (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) criticou as ações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia. De acordo com ele, não faltaram alertas sobre os equívocos do chefe do Executivo federal.

Ao falar sobre a queda do Produto Interno Bruto (PIB), que colocou o Brasil no fim da lista de países acompanhados pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Renan afirmou que “recessão ninguém comemora, já que penaliza os trabalhadores e o setor produtivo”.





“Não faltaram alertas sobre os equívocos e ilusionismos da política econômica. Bolsonaro quebrou o Brasil e teremos muito trabalho para reconstruí-lo”, escreveu o senador nas redes sociais.

A economia do Brasil encolheu pelo segundo trimestre consecutivo entre julho e setembro. Conforme os dados divulgados, nesta quinta (2/12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB do país recuou 0,1% sobre o trimestre anterior.