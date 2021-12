Thammy Miranda anuncia saída do PL após filiação de Bolsonaro ao partido

Thammy Miranda anuncia saída do PL após filiação do Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais) Nesta terça-feira (30/11), o vereador Thammy Miranda, anunciou nas redes sociais a sua saída do Partido Liberal (PL), depois da filiação do presidente Jair Bolsonaro à legenda. A justificativa do parlamentar é de que seus ideais são incompatíveis com o atual mandatário.





"Com a ida do presidente para o Partido Liberal, o PL, o partido do qual eu faço parte, eu tô dando entrada na minha desfiliação. Eu vou sair do partido. A gente tem ideias diferentes, além de que, já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra meu filho, quando ainda era recém-nascido", ressaltou. No vídeo publicado pelo vereador paulista, Thammy declara que, além de possuírem opiniões diferentes, afirma que já foi pessoalmente ofendido pela família do presidente."Com a ida do presidente para o Partido Liberal, o PL, o partido do qual eu faço parte, eu tô dando entrada na minha desfiliação. Eu vou sair do partido. A gente tem ideias diferentes, além de que, já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra meu filho, quando ainda era recém-nascido", ressaltou.





Thammy foi o primeiro homem trans eleito para a Câmara Municipal de São Paulo e acredita que seu trabalho é lutar para representar aquelas pessoas que 'não eram enxergadas'.





"Não entrei na política para atacar ninguém ou desrespeitar qualquer pessoa que seja. Eu não entrei para lutar contra políticos, e sim para lutar pela nossa gente. Meu foco é trabalhar, representar as pessoas, principalmente quem não se sentia representada, aquelas pessoas que não eram enxergadas por ninguém", declarou o vereador.





Apesar do anúncio antecipado, Thammy ainda não informou suas novas intenções partidárias e disse que seguirá fazendo seu trabalho como vereador.





"Então, eu vou seguir fazendo meu trabalho pelo qual fui eleito, sem me preocupar com partido, mas de olho no que as pessoas precisam", finalizou.

Veja o vídeo publicado nas redes sociais:





