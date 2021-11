Projeto que acaba com a taxa de licenciamento em MG já pode ir a plenário

Projeto de Lei prevê isentar proprietários de veículos em MG da taxa de licenciamento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)









"Com a emissão do documento de forma digital, a cobrança pela prestação do serviço não faz mais sentido. Por isso peço a todos os deputados que fiquem ao lado do povo mineiro, que não pode mais pagar essa conta, e agora aprovem esse projeto no Plenário", disse o parlamentar, destacando que a taxa não se trata de um imposto, logo, não haveria renúncia de receita.





Com a aprovação do projeto nas duas comissões, o PL precisa ser pautado para votação pela Mesa Diretora da Assembleia. Caso seja aprovado em dois turnos na Casa, o texto segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo).

Nos próximos dias, o Projeto de Lei (PL) que acaba com a cobrança da Taxa de Renovação de Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV) em Minas Gerais poderá ser votado na Assembleia Legislativa (ALMG). Isso porque o texto teve parecer aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira (FFO), sendo que antes a ideia já tinha tido "sinal verde" pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).