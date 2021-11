Lula sobre vice em 2022: 'Alguém que some, e não que tenha divergência'

Lula e Alckmin durante debate para as eleições de 2006; petista venceu com 60,83% no segundo turno (foto: Maurício Lima/AFP) Presidente do Brasil de 2003 a 2010 e cotado como um dos nomes para a disputa à Presidência em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (15/11) que quer como vice no pleito do ano que vem "alguém que some, e não que tenha divergência". Lula, anteriormente, deixou claro que ainda não decidiu se vai disputar a vaga ao Palácio do Planalto.









As declarações de Lula acontecem após a hipótese de Geraldo Alckmin (PSDB), ex-governador de São Paulo, se juntar a ele como vice em 2022. Os dois disputaram as eleições presidenciais em 2006, quando o petista saiu como vencedor.





"Tenho extraordinária relação de respeito com o Alckmin, fui presidente enquanto ele era governador. Não há nada que aconteceu entre nós que não possa ser reconciliado", iniciou o petista.





"Política é como futebol, você dá uma canelada no cara, ele cai chorando de dor, mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam, vão tomar uma cerveja e discutir o próximo jogo. Política é assim. Nas divergências todo mundo joga bruto porque quer ganhar. Eu disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas tenho profundo respeito por ele", complementou Lula.





Ao fim das explicações, Lula voltou a dizer que ainda não se decidiu sobre 2022. "Mas eu não estou discutindo vice ainda porque não discuti a minha candidatura. Quando eu decidir, aí sim eu vou sair a campo para procurar alguém para ser vice", completou.