Suplente que teve 656 votos assume vaga de vereador acusado de assédio

Nivaldo Tavares obteve 656 votos nas eleições de 2020 (foto: Câmara Municipal de Patos de Minas/Divulgação )

Patos de Minas, no Alto Paranaíba, tem um novo vereador. Nivaldo Tavares, do Partido Social Democrático (PSD), assumiu a vaga de Marcos Antônio Rodrigues, o Marquim das Bananas, foi cassado por quebra de decoro parlamentar após ser acusado de assédio sexual contra uma ex-assessora. Marquim havio sido o 2º vereador mais votado em 2020 (1820 votos). No mesmo pleito, Nivaldo recebeu 656 votos.



Na tarde de sexta-feira (12/11), a Câmara Municipal de Patos de Minas realizou a sessão solene de posse do suplente. Nivaldo Tavares discursou, mas preferiu não entrar na polêmica sobre o afastamento de Marquim.



"Felicidade por um lado e tristeza por outro, não era desta forma que eu queria estar aqui. Não era para ser dia primeiro de janeiro, era para ser agora, Deus preparou isso para mim. Temos muito trabalho pela frente, temos problemas, mas será resolvido, se Deus quiser. Estou aqui para somar junto com vocês" disse ele no 1º pronunciamento como vereador.

Durante a sessão, o presidente da casa legislativa, Ezequiel Macedo Galvão (PP), informou que foram adotados todos os procedimentos legais de convocação para posse e preenchidos os requisitos formais: o 1º suplente apresentou o diploma conferido pela justiça eleitoral e a declaração de bens registrada em cartório e documentos.

Lásaro Borges, do PSD, também fez um pronunciamento. "Palavras lindas, Nivaldo. Trabalhei com você, somos colegas de partido, vimos sua campanha limpa e simples. Agora é o momento! Desejo que você tenha muito sucesso e que contribua muito para Patos de Minas. E eu já te indico como líder do PSD aqui na Câmara", destacou.

"Nós estamos aqui para fazer o melhor para Patos de Minas, não é para fazer o melhor pra nós mesmos. É preciso trabalhar pelas pessoas. É um prazer recebê-lo, conte conosco", acrescentou o vereador Vitor Porto (CIDADANIA).

Os vereadores William de Campos (PATRIOTA), José Eustáquio de Faria Junior (PODEMOS), Cabo Batista (CIDADANIA), Itamar André (PATRIOTA), Mauri da JL (MDB), José Luiz (PODEMOS) e João Marra (PATRIOTA) também fizeram pronunciamentos e deram as boas-vindas ao novo vereador.