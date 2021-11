Pacheco, Lira e outros políticos se despedem de Cristiana Lôbo

Jornalista Cristiana Lôbo morreu vítima de um câncer raro, que afeta células da medula óssea (foto: Globo News/reprodução)

O mundo da política, em Brasília, lamentou a morte da jornalista Cristiana Lôbo, 63 anos, ocorrida na manhã dessa quinta-feira (11/11). Não foram poucos os que foram às redes sociais lamentar a morte da jornalista da Globo News, que enfrentava um mieloma múltiplo (uma espécia de câncer em células do sistema de defesa do organismo ) e estava internada em um hospital em São Paulo para tratar uma pneumonia "Cristiana era substancial na cobertura do Congresso nacional", reagiu o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG), para em seguida, completar: "Tinha acesso aos principais acontecimentos e fatos, fruto de seu trabalho realizado com muito profissionalismo em defesa da democracia e da liberdade de expressão".O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (DEM/A), também se manifestou em seu perfil no Twitter, lamentando a morte da jornalista. "Você é uma profissional que todos nós gostàvamos de conversar", afirmou.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se manifestou no twitter, e lamentou a morte de Cristiana.





A também ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse, em sua conta no Twitter, que recebia a morte da jornalista "com imenso pesar", e que ela foi uma profissional "séria e competente".





O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) também foi ás redes sociais para repercutir a morte. "Lamento profundamente o falecimento da jornalista Cristiana Lôbo. Além de profissional séria e competente, era extraordinária figura humana. Minhas condolências à família", postou.



"Meu profundo sentimento pela perda de Cristiana Lôbo, uma das mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro", reagiu o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).





O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) também se manifestou: "O jornalismo brasileiro perdeu uma grande profissional e eu uma amiga de muitos anos. Que Deus possa confortar a família de Cristiana Lôbo e seus colegas."