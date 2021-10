Cúpula da CPI da Covid chega ao TCU para entregar relatório final da comissão

A cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, chegou ao Tribunal de Contas da União (TCU) por volta das 10h20 desta quinta-feira, 28, para um encontro com a presidente do órgão, Ana Arraes. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), o vice, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), e o senador titular do colegiado Humberto Costa (PT-PE) vão entregar a Ana Arraes uma cópia do relatório final da comissão. A audiência faz parte da agenda de compromissos da CPI para tentar dar continuidade às investigações dos senadores sobre ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.