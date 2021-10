AGU pede direito de resposta a IstoÉ por capa que liga Bolsonaro a Hitler

Na capa da revista IstoÉ, Bolsonaro aparece com bigode de Hilter (foto: IstoÉ/Reprodução) A União, representada pela Advocacia-Geral da União (AGU), enviou notificação extrajudicial à revista IstoÉ pedindo o direito de resposta por causa da capa em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é diretamente associado ao ditador alemão Adolf Hitler.

As informações foram publicadas pelo site do Jota.

A reportagem da IstoÉ, “As práticas abomináveis do mercador da morte”, tem como imagem Bolsonaro com o bigode de Hitler e a palavra “genocida” em destaque.

A matéria aborda o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID do Senado. Bolsonaro deve ser indiciado por 11 crimes.

A AGU afirma que “essa veiculação não condiz com a verdade dos fatos” e que “a notícia veiculada atinge direta e indevidamente a imagem do presidente da República, como chefe de Estado e do governo no país e no exterior”.

Para a AGU, a reportagem é omissa aos programas e avanços públicos desenvolvidos pelo governo Bolsonaro.





O texto sugere que substitua o título, em edição próxima, de “Arquiteto da tragédia” por “Vidas, empregos, dignidade”. Na capa, a sugestão é que usem fotos de Bolsonaro acenando e em desfile de 7 de setembro, além de "abraçado por brasileiros".

Capa sugerida pela AGU (foto: AGU/reprodução)

“Comparar este Governo a um que planejou e executou o extermínio do próprio povo é um artifício ao mesmo tempo ridículo, pueril, acintoso e criminoso. E chega a ser um deboche com a inteligência de quem ainda lê esta revista”, afirma a AGU no pedido de direito de resposta.