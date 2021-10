Lira: Penso que a maioria do PP aceita de bom grado filiação de Bolsonaro

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse acreditar que a maioria dos membros de seu partido seja favorável à filiação do presidente Jair Bolsonaro, que deixou o PSL e está sem partido desde novembro de 2019. "Penso que a maioria do PP aceita de bom grado filiação do presidente Bolsonaro", afirmou, em entrevista à Veja. Lira disse que o PP é um partido amplo e que abarca visões diferentes. "Eu como filiado vou aceitar decisão majoritária do partido."



Próximo do presidente Jair Bolsonaro, que levanta, sem provas, dúvidas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, Lira afirmou não haver dúvidas de que o Congresso reconhecerá o resultado das eleições de 2022, independente do resultado. Segundo Lira, o "espetáculo de golpe não existe e não existirá".



"É lógico que o Congresso vai respeitar o resultado democrático. Em todos os momentos de instabilidade, o Congresso deu demonstrações claras de respeito à democracia, e a democracia se dará nas urnas", afirmou. "O Brasil não é república de bananas, democracia é forte e tem instituições fortes."