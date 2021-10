Médico diz que presidente da Câmara de Uberaba quer politizar a pandemia

O presidente da CMU, Ismar Marão (PSD), disse que o médico infectologista Francisco Eduardo Cardoso Alves divulga posicionamentos que vão contra aqueles recomendados pela OMS sobre a COVID-19 (foto: Rodrigo Garcia/Câmara Municipal de Uberaba/Divulgação) Daqui a dez dias, o requerimento do presidente da Câmara Municipal de Uberaba (CMU), Ismar Marão (PSD), que pede a saída de um médico infectologista por supostos depoimentos negacionistas, será analisado pelo Comitê Municipal Técnico de Enfrentamento à COVID-19.

Sobre o requerimento contra ele, o médico se defendeu e disse que a sua atuação sempre foi - e continua sendo - estritamente técnica, pautada na "ciência médica e nas evidências científicas disponíveis".

“Desejo ao nobre vereador que tenha sucesso na vida e que pare de politizar a pandemia. Abraços", diz outro trecho de nota escrita pelo médico e enviada à reportagem por meio de sua assessoria de imprensa.

O requerimento de Marão que pede o afastamento do médico foi enviado à prefeita Elisa Araújo no início da semana passada. A Secretaria de Saúde de Uberaba respondeu ao pedido na última quinta-feira (14/10), quando informou que o documento foi encaminhado para o Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID-19 para ser lido na próxima reunião, em 14 dias, quando, então, o assunto será deliberado.

O requerimento do vereador Marão foi assinado também pelos vereadores: Baltazar da Farmácia, Elias Divino, Denise da Supra, Luciene Fachinelli e Rochelle Bazaga.

Manifestação do médico na íntegra:

"A minha atuação sempre foi e continua sendo estritamente técnica, pautada na ciência médica e nas evidências científicas disponíveis, pois tenho habilitação legal e prática no assunto, vide pois ter tratado e salvo milhares de pessoas ao longo dessa pandemia, em associação com colegas, com a Graça de Deus e o reconhecimento das pessoas de bem, como a Prefeita de Uberaba, cuja firme condução e bom senso nesta pandemia salvou a população uberabense de um cenário pior nessa que foi a pior crise sanitária do século.

Desejo ao nobre vereador que tenha sucesso na vida e que pare de politizar a pandemia. Abraços."