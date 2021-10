Bolsonaro sobre absorventes: 'Não posso fazer o que quero com minha caneta'

O presidente Jair Bolsonaro voltou a justificar o veto a gratuidade de absorventes nesta segunda-feira (11/10). Ele afirmou que "não pode fazer o que quer com a caneta presidencial" e voltou a dizer que a decisão ocorreu por falta da indicação da fonte de recursos para custear a proposta. O chefe do Executivo chamou o projeto de "auxílio modess" ao falar sobre o assunto a jornalistas e apoiadores no Guarujá, local onde passa o feriado prolongado.

O projeto é de autoria da deputada federal Marília Arraes (PT-PE). O chefe do Executivo ainda ironizou: "Essa deputada federal podia apresentar um projeto para passar o (salário) mínimo para R$ 10 mil por mês".

"Você não pode apresentar um projeto sem dizer de onde vem o dinheiro. E, se eu sancionar, estou incurso em crime de responsabilidade. Eu não posso fazer o que eu quero com a minha caneta. Um vereador ou deputado pode votar sim ou não no que bem entender, mas se eu sancionar ou vetar o que bem entender, eu respondo. Tem um passagem bíblica que diz: 'Por falta de conhecimento, meu povo pereceu'", acrescentou.

O texto retorna ao Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o veto é "candidatíssimo a ser derrubado". A bancada feminina na Casa também já afirmou que batalhará pela derrubada da decisão do presidente.

Ontem, Bolsonaro afirmou a jornalistas que, caso o Congresso derrube o veto sobre a distribuição gratuita de absorventes, deverá tirar verbas da saúde ou da educação.

"A (proposta aponta que a) despesa é em torno de R$ 100 milhões, mas é muito mais, pela quantidade de pessoas que precisam. Não é a cegonha que vai levar o absorvente pelo Brasil todo. Alguém tem que levar, tem que fazer a logística disso. Se o Congresso derrubar o veto do absorvente eu vou ter que tirar dinheiro da saúde e da educação. (Porque) Vai ter que tirar de algum lugar", disse.

No dia 8, numa série de tuítes, a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo alegou que a atribuição de descaso não passa de uma "narrativa falsa e inconsistente" e afirmou que há o reconhecimento do mérito da medida, tendo sancionado, inclusive, a criação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual.