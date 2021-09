Bolsonaro comete gafe e diz que comemora '1.000 anos de governo'

Bolsonaro foi a Boavista para inaugurar a UTE Jaguatirica II e fazer assinatura do contrato de concessão dos aeroportos do bloco Norte I (foto: Clauber Caetano/PR)



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se confundiu nesta quarta-feira (29/09) ao citar os 1000 dias de gestão do governo, trocando a palavra "dias" por "anos", mas foi corrigido por um dos presentes.

O chefe do Executivo afirmou lamentar as mais de 595 mil mortes por covid-19 mas voltou a dizer que as medidas restritivas adotadas por governadores em meio à pandemia na tentativa de diminuir os casos de transmissão de covid-19 prejudicaram a economia. As declarações ocorreram durante discurso em Boa Vista, Roraima.





Bolsonaro também reforçou o anúncio do início das obras do linhão de Tucuruí e apontou que o projeto deve levar cerca de 3 anos para ser concluído.





"Este linhão que há mais de 10 anos vocês o esperavam, nós conseguimos agora vencer todos os obstáculos burocráticos que tínhamos pela frente e, com a pedra fundamental de hoje, a certeza que brevemente vocês terão energia de qualidade e perene em nosso estado de Roraima".





Em discurso que tem repetido pelas cidades desde o começo da semana, Bolsonaro disse que "cada vez mais a gente vê menos vermelho e mais verde e amarelo" e "a volta do patriotismo ao Brasil".