Tereza Cristina, ministra da Agricultura, anuncia que testou positivo para covid

Após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter testado positivo para a covid-19, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou, nesta sexta-feira (24), que também foi diagnosticada com a doença. No entanto, segundo o anúncio, a ministra se encontra bem. "Estou bem. Cancelei meus compromissos presenciais e permanecerei em isolamento durante o período de orientação médica", afirmou Tereza Cristina nas redes sociais. A ministra foi vacinada em abril contra a doença. No entanto, não informou qual foi o imunizante.



Apesar de o resultado positivo coincidir com o de Queiroga, Tereza Cristina não participou da comitiva brasileira na Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Na transmissão semanal pelas redes sociais, realizada pelo presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira, o chefe do Executivo disse que duas pessoas, que são conhecidas da população, tinham sido testadas positivo.