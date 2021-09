Apoiador de Bolsonaro, Roger Moreira, fala sobre carta: 'Sem conclusões'

Roger Moreira e Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Ultraje a Rigor, Roger Moreira, grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que é preciso ter “muita coragem” para “negociar com o inimigo”. A declaração foi feita após o presidente divulgar “nota à Nação”. O músico do, Roger Moreira, grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que é preciso ter “muita coragem” para “negociar com o inimigo”. A declaração foi feita após o presidente divulgar “nota à Nação”.

Difícil dizer. É preciso muita coragem para negociar com o inimigo em nome de um bem maior. Não é um braço de ferro. Acho que dominou a crise e continua com o povo. Vejamos os próximos passos. Sem conclusões por enquanto. https://t.co/KxIeVFVilQ %u2014 Roger Rocha Moreira (@roxmo) September 9, 2021





Bolsonaro, que vinha incitando uma 'guerra' com o Supremo Tribunal Federal (STF) e proferindo ataques ao ministro Alexandre de Moraes, voltou atrás e divulgou uma nota apaziguadora entre os poderes.





As ações de Bolsonaro geraram as manifestações do dia 7 de setembro, a paralisação dos caminhoneiros, discursos fortes dos ministros Luiz Fux, presidente do STF, e Luís Roberto Barroso, presidente do TSE; do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara.

