PSDB anuncia que será oposição a Jair Bolsonaro

Logo do partido PSDB (foto: PSDB/Reprodução) O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) anunciou que será oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O aviso foi feito via redes sociais, nesta quarta-feira (8/9).

“Por unanimidade, PSDB anuncia oposição ao governo Bolsonaro e início da discussão sobre a prática de crimes de responsabilidade pelo presidente da República”, escreveu a sigla.

De acordo com o comunicado, o PSDB repudia as atitudes antidemocráticas e irresponsáveis adotadas pelo presidente da República em manifestações pelo Dia da Independência. "Ao mesmo tempo, conclama as forças de centro para que se unam numa postura de oposição a este projeto autoritário de poder", diz o texto.

Ainda segundo o texto, os brasileiros esperam de seu governante soluções "para a pandemia, para o desemprego, para a inflação crescente, para a crise hídrica, para desigualdade, e para o descalabro fiscal."

"Por fim, com a participação da Executiva e das bancadas na Câmara e Senado, registramos que após o pronunciamento inaceitável do chefe do Poder Executivo, na data de ontem, iniciamos hoje o processo interno de discussão sobre a prática de crimes de responsabilidade cometidos", diz.

O partido ainda não tem candidato escolhido para as eleições de 2022. Dentro da legenda existe uma racha para saber se o governador de São Paulo, João Doria, ou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, será o escolhido. A votação dentro do partido ainda não foi feita.