Alessandro Vieira aponta crime de responsabilidade em discurso de Bolsonaro

Senador Alessandro Vieira acusa Bolsonaro de crime de responsabilidade (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Em sua conta no Twitter, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) voltou a falar de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O parlamentar usou a rede social para acusar o presidente de crime de responsabilidade após seu discurso na Avenida Paulista nesta terça-feira (7/9). "A pena é perda do cargo (impeachment) e dos direitos políticos por até 5 anos", compartilhou.

Em fala inflamada a seus apoiadores, Bolsonaro atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e afirmou que não cumprirá as decisões do magistrado Leia também: Senador Alessandro Vieira: "Um novo caminho é possível"

No texto, Vieira citou a Lei Federal Nº 1079, que define os crimes de responsabilidade e regula os processos pássiveis de perda de cargo contra o Presidente da República.



O senador, ainda, usou a publicação para cobrar do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), a abertura do processo de impeachment. De forma irônica, escreveu: "Vcs avisam o Lira, por favor?".

A lei 1079 define os crimes de responsabilidade do Presidente da República. No seu art 4º, VIII, fala exatamente do não cumprimento de decisões judiciais. A pena é perda do cargo (impeachment) e dos direitos políticos por até 5 anos. Vcs avisam o Lira, por favor? #naovaitergolpe https://t.co/cKxlK5rfUm %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 7, 2021

O silêncio de Arthur Lira

O deputado alagoano Arthur Lira chegou à presidência da Câmara dos Deputados graças ao apoio de Bolsonaro. O parlamentar até o momento não manifestou apoio aos atos deste 7 de setembro.

Nas redes sociais, sua única publicação sobre a data foi em seu Instagram e não citou o presidente ou seus apoiadores. "Celebramos hoje a independência do Brasil. Somos um só Brasil e o 7 de setembro pertence a todos que amam a nossa terra."



Adotando uma linha de neutralidade, Lira falou sobre a polarização política. "O Brasil sempre rejeitou e sempre rejeitará a luta entre irmãos. Nenhuma manifestação, por mais enfática e calorosa, deve descambar para a violência e a desordem."