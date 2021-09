Defesa do Estado Democrático de Direito deve unir o Brasil, diz Pacheco

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para fazer uma manifestação em defesa da democracia. O dia é marcado por protestos a favor ao governo e com caráter antidemocrático convocados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.



"Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito", escreveu Pacheco, no Twitter.