CPI da COVID: médico cancela atestado de suposto lobista e alega simulação

Segundo Randolfe, o médico que concedeu o atestado entrou em contato com o senador alegando uma simulação por parte de Marconny Faria e que cancelaria o documento. "Com isso, amanhã receberemos o Sr. Marconny na CPI da COVID", publicou o parlamentar em uma rede social.

URGENTE! O médico que concedeu o atestado do Sr. Marconny Faria, entrou em contato conosco e disse que foi ele que concedeu o atestado, mas que notou uma simulação por parte do paciente e que deseja cancelar o mesmo. Com isso, amanhã receberemos o Sr. Marconny na #CPIdaCovid. — Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) September 1, 2021

Marconny Faria havia alegado dores pélvicas para não comparecer à CPI. Com isso, apresentou um atestado médico de 20 dias. Mais cedo, Randolfe Rodrigues havia solicitado que a junta médica do Senado Federal verificasse a situação de Marconny.Marconny Faria havia alegado dores pélvicas para não comparecer à CPI. Com isso, apresentou um atestado médico de 20 dias. Mais cedo, Randolfe Rodrigues havia solicitado que a junta médica do Senado Federal verificasse a situação de Marconny. Além de Marconny, quem também apresentou atestado foi Marcos Tolentino, acusado de ser um sócio oculto da FIB Bank, fiadora da Precisa Medicamentos.Tolentino disse que estava com mal-estar e também apresentou um atestado médico de 20 dias. Ele deveria ser ouvido nesta quarta-feira (1º/9), mas como não compareceu, quem acabou prestando depoimento foi Ivanildo Gonçalves da Silva, motoboy da VTCLog, que confirmou saques e pagamentos de boletos em nome da empresa, que foi escolhida pelo Ministério da Saúde para ficar responsável pela armazenagem e distribuição de medicamentos.Para os parlamentares, a VTCLog pode ser uma peça em suposto esquema de corrupção e pagamento de propina a agentes públicos e políticos.Já Marconny Faria é acusado de ter atuado para favorecer a Precisa Medicamentos no negócio que envolveu a compra da vacina indiana Covaxin, que acabou fracassando. A CPI da COVID tentou entregar a ele o ofício de convocação, mas como ele não foi encontrado, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), disse que iria ao Supremo Tribunal Federal (STF) para obrigar o advogado a prestar depoimento.