Bolsonaro fala em ''oportunidade'' única para o Brasil em 7 de setembro

Bolsonaro andou a cavalo com a bandeira do Brasil e passeou de moto em Uberlândia, além de participar de solenidade oficial (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar sobre a importância próximo feriado de 7 de setembro em discurso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durante entrega de um complexo de captação e tratamento de água. Acompanhado o todo o tempo por apoiadores, entre adultos e crianças, que se aglomeraram em um cercadinho ao lado do palco da cerimônia de inauguração, o presidente foi aplaudido quando lembrou as manifestações marcadas para o Dia da Independência, que ele tem estimulado. Inclusive, disse que vai participar dos atos em Brasília e em São Paulo. Ele também andou a cavalo, carregando a bandeira do Brasil, e comandou um passeio de moto pela cidade acompanhado por apoiadores.





“Nunca outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante quanto será esse nosso próximo 7 de setembro”, disse ele nos primeiros minutos do seu discurso. Entre falas sobre recursos hídricos e riquezas do solo, o presidente também comentou sobre possível ruptura institucional. Disse que não tomaria atitudes inconstitucionais. “Muitos querem que eu tome certas medidas. Eu acredito que nós vamos mudar o destino do Brasil e tenho certeza, dentro das quatro linhas da Constituição. Não será levantada uma espada. Hoje, pela complexidade e pelo que está em jogo na nossa nação, será um pouco diferente”, afirmou o presidente.





“Vocês é que devem dar o norte aos que estão em Brasília. Esse norte será dado com mais ênfase no próximo dia 7”, disse ele, em tom inflamado. “Nós daremos retrato para o Brasil e para o mundo dizendo para onde esse país irá. Esse país irá para onde vocês apontarem. Todos nós do Executivo, Legislativo e Judiciário temos obrigação de estar ao lado do povo. Vocês estarão mostrando no próximo dia 7, que quem manda no Brasil são vocês. Nós temos a obrigação de fazer aquilo que vocês determinam”, declarou.





Segundo Bolsonaro, os atos em sua defesa são oportunidade de tornar o país “realmente independente” e falou em passar mensagem aos poderes da República, principalmente ao Judiciário, com o qual se encontra em conflito deflagrado desde que intensificou sua defesa do voto impresso com ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Sem citar nomes, fez novas críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao dizer que os magistrados impõem suas vontades à população. "Chegou a hora de nós nos tornamos independentes para valer e dizer que não aceitamos que uma ou outra pessoa em Brasília queira impor a sua vontade. A vontade que vale é a vontade de todos vocês", disse o presidente.





Reunidos em frente ao Estádio Municipal do Parque do Sabiá, apoiadores responderam ao presidente gritando "eu autorizo". A frase começou a ser usada por bolsonaristas após o presidente pedir, recentemente, um "sinal do povo" para agir.





IMPRENSA

Bolsonaro voltou a dizer que é atacado pela imprensa, ao mesmo tempo em que criticou veículos de informação. Segundo ele, há interesses para desgastar o seu governo e que um dos primeiros passos para se informar seria ignorar a imprensa. "Primeiro passo é não ler jornais nem revistas. Quem não lê, não tem informação, e quem lê está desinformado."





Citando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "nove dedos" e também criticando os governos do PT, Bolsonaro citou as refinarias de Pasadena, nos Estados Unidos, e na Bolívia. "Obras do PT foram concluídas (fora do Brasil) e não foram pagas ao BNDES". No segundo caso, segundo ele, a planta não teria sido paga ao governo brasileiro, quando, na verdade, a Bolívia pagou uma indenização de US$ 112 milhões à Petrobras pela transferência de duas refinarias para a YPFB.





Outro detalhe é que a obra inaugurada hoje em Uberlândia, ainda que tenha sido executada majoritariamente no mandato de Odelmo Leão (PP), a Estação de Tratamento de Água de Capim Branco foi financiada pela Caixa ainda no governo Dilma Rousseff (PT). O contrato assinado em 2013, no valor de R$ 330 milhões, foi negociado por um prefeito do mesmo partido da presidente à época, Gilmar Machado (PT).





PASSEIO DE MOTO

Além da solenidade oficial, Jair Bolsonaro comandou um passeio de moto por Uberlândia. Movimentos de direita e demais apoiadores do presidente participaram do evento, tanto em motos como no entorno do local de concentração para saída. Os motociclistas se encontraram no entorno do Estádio Parque do Sabiá. Os primeiros participantes chagaram ainda pela manhã. A Avenida Anselmo Alves dos Santos ficou fechada ou com tráfego restrito em vários pontos, nos bairros Santa Mônica e Tibery. Bolsonaro e os motociclistas foram escoltados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





Pelas redes sociais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro comemoraram a motociata realizada em Uberlândia. “Pessoas em Uberlândia agora aguardando a passagem do nosso presidente Bolsonaro! Está assim em vários pontos da cidade! Ninguém vence Bolsonaro”, escreveu um apoiador. (Com agências)