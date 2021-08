Lula, no Twitter: 'O pai da mentira ataca novamente'

(foto: AFP/Miguel SCHINCARIOL) "O Pai da Mentira ataca novamente. Não caia em terrorismo bolsonarista. Eles fazem fake news e vocês me ajudam compartilhando a verdade", escreveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua conta do Twitter, nesta segunda-feira (30/8).









Nas imagens alteradas, o político dizia que está conversando com pastores e padres e, se ganhasse as eleições, conversaria com o chefe do Supremo para ele "saber qual o lugar dele".





No discurso, realizado na semana passada em um evento em Natal (RN), Lula disse: "E tem gente que pergunta: mas Lula, você vai conversar com as Forças Armadas? Eu estou conversando com as Forças Armadas agora, com essa resposta que eu estou dando para você. Eu estou conversando com quem é das Forças Armadas, eu estou conversando com quem é do Ministério Público, eu estou conversando com quem é da Polícia Federal, eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre, com quem é ateu", declarou.





"Eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro, enquanto eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com os militares como chefe das Forças Armadas, como chefe supremo, para dizer qual é o papel deles: não é se intrometer na política, porque isso não está certo", pontuou.